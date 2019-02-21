شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.38 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 112.91 ، ليستهدف مستوى المقاومة 117.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه