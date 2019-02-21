شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعاود الارتفاع – تحليل – 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.66 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 134.98 ، ليستهدف مستوى المقاومة 140.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد