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نايك يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 21-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.27 نقطة ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 85.87 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 85.87 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 91.05 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد 

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