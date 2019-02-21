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شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت ينخفض بفعل جني الأرباح – تحليل – 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق السهم تلك الفجوة السعريه الصاعدة التي صنعها بتداولاته السابقة ، ليجني أرباحه وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.27% بما يعادل -2.32 نقطة ، ليستند إلى مستوى الدعم 100.21 ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية مكملة للاتجاه الصاعد وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 100.21 ، ليستهدف مستوى المقاومة 106.21 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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