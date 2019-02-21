شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.24$،وسجل أعلى مستوي 57.57$ ،وأدنى مستوي 56.95$.

حقق الخام الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 57.58$ للبرميل ، بدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 15 شباط/فبراير ، فى رابع زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الرابع على التوالي ليظل الإجمالي عند 11.9مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.