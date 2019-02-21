شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الخميس الموافق 21-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولات هذا الأسبوع بانخفاض ، بنسبة -0.23% بما يعادل -19.76 نقطة ، بأحجام تداول حيث بلغت 77,320,305 مقارنة ب 75,197,372 في جلسة الأمس ، وبقيمة 1,712,417,938 مقابل 1,670,426,411 بجلسة الأمس ، وبعدد صفقات 71,803 مقابل 76,003 بجلسة الأمس .
وبلغت عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 63 سهم مقابل 104 سهم سجلوا انخفاضاً .
وانخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -13.32 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 48.808 مقابل جلسة الأمس التي سجلت أحجام تداول بلغت 62.831 ، وبقيمة بلغت 889,051 ، مع عدد صفقات 142 صفقة .
وأكثر القطاعات ارتفاعاً كان قطاع التأمين (TISI) بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 26.78 نقطة ، ويليه مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 10.25 نقطة .
أما عن أكثر الأسهم التي شهدت ارتفاعاً بأحجام التداول جاء في المركز الاول سهم اميانتيت (2160) بأحجام تداول 10,783,653 ، ومن بعده جاء سهم الخضري (1330) بأحجام تداول بلغت 3,944,001 .
وبالنسبة لعدد الصفقات فقد جاء سهم اميانتيت (2160) أيضاً في المركز الأول بعدد صفقات بلغت 5,165 صفقة ، ويليه سهم الخضري (1330) بعدد صفقات 2,063 صفقة .
وأكثر الأسهم ارتفاعاً كان سهم ميفك ريت (4346) بنسبة بلغت 3.46% بما يعادل 0.29 نقطة ، ويليه سهم الاتحاد (8170) بنسبة بلغت 3.20% بما يعادل 0.80 نقطة .
وشهد سهم اميانتيت (2160) اكبر انخفاض بنسبة بلغت -9.75% بما يعادل -0.66 نقطة ، ومن بعده جاء سهم الخضري (1330) بانخفاض بلغ نسبته -4.00% بما يعادل -1.30 نقطة .
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