شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني استنادا على آمال رفع الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الارتداد الصاعد لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام ، وزادت تلك الآمال بعدما نشر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات السلع المعمرة وعن أداء القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد خلال شباط/فبراير.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوي 96.53 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.36 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.24 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين 96.11 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء فى محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية فى أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ، أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

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يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن طلبات السلع المعمرة ، وعن أداء القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال شباط/فبراير.

طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،والبيانات تأخر صدورها أكثر من شهر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

تصدر طلبات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع 1.6% خلال كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع 0.7% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع 0.3% من انخفاض 0.4%.

وتصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المتوقع 54.9 نقطة فى شباط/فبراير من 54.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير ،وعن قطاع الخدمات تصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاع الخدمي المتوقع 54.4 نقطة وسجل الشهر السابق 54.2 نقطة.