شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نراعي رغبات كافة المواطنين في التملك والان نبدء بالتفاصيل

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أراضٍ مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة عسير، وذلك خلال جولة معاليه التفقدية لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، كما التقى وزير الإسكان بعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وجهود الوزارة التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة.

وأكّد وزير الإسكان خلال لقائه بالمواطنين على حرص حكومتنا الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله – بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن، ومشدداً على أن وزارة الإسكان تعتبر المواطن هو الشريك الحقيقي لها، وأن ما تقدمه من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير كافة امكانياتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم.

وتشهد منطقة عسير عدداً من المشاريع السكنية لتلبية احتياج المواطنين، حيث بدأ تنفيذ 3 مشاريع في مدينة أبها، ومحافظة خميس مشيط بالشراكة مع القطاع الخاص، تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 357 ألف للشقق، و577 ألف للفلل، مؤكداً معاليه بأنه سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمواطنين على مراحل اعتباراً من العام الجاري 2019.

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، حيث بدأت فعلياً في عقود الطرح والترسية لتطوير 26 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 32 ألف قطعة أرض تمهيداً لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة مجاناً، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لهم، حيث أن جميع منسوبي الوزارة يعملون لهذا الهدف، ويسعدون بتقديم الخدمة للمواطن من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافة إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.