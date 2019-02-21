شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنزل من أعلى مستوى فى 7 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى ستة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى سبعة أشهر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة ارتفاع الدولار الأمريكي بعد محضر البنك الفيدرالي الاتحادي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.80$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.03$،وسجلت الأعلى عند 16.09$ ، والأدنى عند 15.84$.

حقق المعدن الأبيض يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.45% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 16.20$ للأوقية.

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تحققت تلك المكاسب القوية بفضل صعود أسعار النحاس الواسع بالسوق العالمية ، بالإضافة إلى قوة الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة خلال تلك الفترة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، خاصة بعد محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

قال المركزي الأمريكي أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.