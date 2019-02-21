شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للأسهم الأوروبية من أعلى مستوى فى 4 أشهر و "ميرسك" يفقد أكثر من 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية هامشيا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل خلال جلسة الأمس ، مع نشاط طفيف لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وفقد سهم "ميرسك" أكثر من 10% بعد تحذير بشأن توقعات الأرباح فى 2019.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر ، استنادا على التقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر ستوكس قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع نشاط طفيف لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.3% ،وسط تقارير عن مخالفات يشتبه فى ارتكابها فى بعض البنوك الكبرى فى السويد.

انخفض سهم "ميرسك" بأكثر من 10% ، بعدما أعلنت أكبر شركة شحن فى العالم عن أرباح تتماشي مع التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي ،وحذرت بشأن توقعات الأرباح خلال 2019 بسبب الصراع التجاري الأمريكي الصيني.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% مسجلة أعلى مستوى فى شهرين قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بحوالي 0.1% ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.