شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط انتعاش احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي بعد انتعاش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,335.42$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,338.58$،وسجلت أعلى مستوي 1,341.52$ ، وأدنى مستوي 1,332.02$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 0.2%، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1,347.73$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تحسن مستويات العملة الأمريكية بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي فى محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية فى أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ، أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ، فى أول زيادة يومية منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 794.5 طن متري.