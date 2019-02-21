شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الإمارات الإسلامي" توافق على تأسيس برامج تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لمصرف "الإمارات الإسلامي"، باجتماعها المُنعقد أمس الأربعاء، على تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج الصكوك والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقا على البرامج الجديدة.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع "سوق دبي" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية وافقت على إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ مليار دولار.

كذلك وافقت الجمعية على إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار.

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هذا ووافقت الجمعية على السماح للمصرف بالقيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الائتمان بالدولار بمبلغ 2.5 مليار دولار، المؤسس من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحددة.

واعتمدت الجمعية البيانات والنتائج المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المُنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن المصرف حقق ارتفاعاً في أرباحه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 32%.

وأشار البنك في بيان سابق، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 924.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 702 مليون درهم حلال العام 2017.