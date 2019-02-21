شكرا لقرائتكم خبر عن "اميانتيت" تُغلق شركتين من شركاتها التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركةأميانتيت العربية السعودية عن إغلاق شركتين من شركاتها التابعة وهما مصنع شركة أميرون العربية السعودية المحدودة - الدمام، ومصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدوده (ساكوب)- جدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سينتج عن إغلاق مصنع شركة أميرون العربية خسائر تقدر بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي.

كذلك سينتج عن إغلاق مصنع ساكوب- جدة، خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 5.4 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الإدارة أن الخسائر المشار إليها نتيجة إغلاق الشركتين أعلاه مُضمنة في إجمالي الخسائر المتراكمة المعلن عنها، أمس الأربعاء، والبالغة 514.367 مليون ريال سعودي.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، بتاريخ أمس الأربعاء، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44.53%، من 1.155 مليار ريال إلى 640.632 مليون، وذلك عن طريق خفض سهم واحد لكل 2.25 سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة بعض من مجموعة شركات أميانتيت وإطفاء رأس المال الحالي بمبلغ وقدرة 514.367 مليون ريال سعودي لتحمل الخسائر المتراكمة الناتجة عن إعادة الهيكلة.

كذلك أرجعت الشركة تحقيق هذه الخسائر إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين 2016 و2017، فضلاً عن عملية إعادة الهيكلة لبعض شركات المجموعة المتعثرة وإطفاء الأصول المتعلقة بها.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 91.7 مليون خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مُقابل صافي خسارة بلغ 54.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.