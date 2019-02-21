شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي التجاري" تُقر توزيع أرباح بنسبة 20.7% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك.

وأفاد البنك، في بيان لموقع "دبي" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية وافقت على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل، وقيمته الإسمية الإجمالية الحالية 3 مليار دولار.

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وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح على المساهمين بما يعادل 17.5 فلس لكل سهم، وبنسبة 17.5% من رأس المال عن العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 319 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 282 مليون درهم إماراتي، خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 1.16 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 1 مليار درهم إماراتي، خلال العام 2017. بارتفاع بلغت نسبته 16%.