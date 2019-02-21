شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الأرضية" تُمدد مذكرة تفاهم مع "جبل عمر" لإنشاء محطة خدمات مسافرين حتى أغسطس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تمديد مدة مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع شركة جبل عمر للتطوير لمدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 21 أغسطس المُقبل، وبنفس الشروط والأحكام وذلك وفقاً للإتفاق الموقع بين الطرفين.

وأفادت الخدمات الأرضية، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عضو مجلس الإدارة منصور بن عبدالعزيز البصيلي يعتبر طرفا ذا علاقة كونه عضواً بمجلس الإدارة في شركة جبل عمر للتطوير.

هذا ومن المُقرر أن تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

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وجدير بالذكر أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مشتركة غير ملزمة مع شركة جبل عمر للتطوير، في فبراير 2018، بغرض إجراء دراسة مشتركة لإمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات المسافرين بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت الله الحرام وذلك سعياً من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحديداً بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الأرضية حققت صافي أرباح بلغ 92.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 312.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 437.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 28.7%.