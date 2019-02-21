شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا عدد 8.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5240.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5495.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 2.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4773.87 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 89.3 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 3091 صفقة.

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وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.06%، تليه الهلال بنسبة 6.10%، ثم نابيسكو بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.89% ثم يوباك بنسبة 6.36%، ثم مراكز بنسبة 5.76%.