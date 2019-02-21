شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: 85% من مواد البناء المستخدمة فى المشروعات القومية محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن 85% من مواد البناء المستخدمة فى المشروعات القومية تعد منتجات محلية، بما ساهم فى العمل على زيادة الطلب وتحريك السوق، وبالتالى توفير فرص العمل، موضحًا أن القطاع لديه طاقات إنتاجية قامت بتغطية معظم احتياجات تلك المشروعات على مدار 4 سنوات الماضية، وذلك بالرغم من كافة العوامل التى أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء أسعار الطاقة أو رسوم الطرق.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الخميس، والتقى الوفد باللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشيدين بجودة وسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية والإسكان بالعاصمة الجديدة.

واستضافت شركة المقاولون العرب وفد الغرفة بموقع البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب شرحا وافيا لأعمال المقاولات والإنشاءات التى تتولى تنفيذها الشركة بالعاصمة الإدارية، ومن أهمها مسجد الفتاح العليم ومبنى البرلمان والحى الحكومى وغيرها.

وتفقد الأعضاء خلال الجولة مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية، والحى السكنى، وحى الوزارات، ومجلس النواب الجديد، مؤكدين أن ما تم داخل العاصمة من مشروعات مازالت قيد التنفيذ حتى الآن، سيحدث طفرة على مصر، ونقلة فارقة فى حياة كل مصرى، متوقعين العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصرى بصدد الانتهاء من هذه المشروعات فى 2020.

Advertisements

وأكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المواد العازلة، أن الغرفة ستقوم بتلبية احتياجات العاصمة فى جميع قطاعات الغرفة المختلفة من المواد العازلة، والرخام والجرانيت.

وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثمارى من الدرجة الأولى، ونقلة حضارية كبيرة لمصر، متوقعًا العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصرى لهذا المشروع فور انتهائه فى 2020.

وأكد المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة صناعة المواسير، أن مشروعات العاصمة تمثل حدثًا ضخمًا تشهده مصر خلال هذه الفترة حتى يتم الانتهاء منه فى 2020، مشيدا بحجم الإنشاءات والمرافق والطرق التى تم الانتهاء منها حتى الآن.

وقال على سنجر، رئيس شعبة الحراريات والطوب الطفلى بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مشروعات العاصمة الإدارية تمثل فخرا لكل المصريين، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير فى نجاح واستمرار المصانع المصرية لدخولها كعنصر أساسى فى هذه المشروعات، مما سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.