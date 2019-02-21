شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تستقر عند أعلى مستوى فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد التفاؤل بشأن تقدم المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسهم الأوروبية على الاستقرار قرب أعلى مستوى لها في 4 أشهر اليوم الخميس على الرغم من أن نتائج بعض أعمال الشركات التي جاءت متواضعة شكلت ضغوطا على الأسواق.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة بنسبة 0.3% وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.

وقال تقرير لرويترز إن واشنطن وبكين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

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وتراجعت أسهم سنتريكا 11% في أكبر هبوط على ستوكس 600 بعد أن حذرت الشركة من أن فرض سقف وطني على فواتير الطاقة سيؤثر سلبا على نتائجها للعام 2019.

وارتفعت أسهم باركليز 4%، رغم إعلان البنك تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بينما حقق تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25%، وانخفض سهم بي.ايه.إي سيستمز 5.9%.

وقالت أكبر شركة للصناعات العسكرية في بريطانيا، إن خطوات تقوم بها ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية قد تؤثر سلبا على اتفاقات كبيرة لها مع المملكة.