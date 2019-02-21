شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بسلبية ليضغط على الدعم المحوري 85.20، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الضغط السلبي وكسر مستوى 83.05 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ويحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 85.20 مجدداً لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 92.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 83.00 والمقاومة 92.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد