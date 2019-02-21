شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر اللايتكوين ضغط سلبي الآن ليتجه نحو اختبار الدعم المحوري 45.50، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد صعوداً للتوجه نحو مستوى 56.45 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد