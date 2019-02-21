شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب ضمن العلم المثلثي الصاعد، ولا زلنا بانتظار اختراق 3950.00 لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 4224.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 3810.00 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد