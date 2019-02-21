شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية الآن ليهاجم الدعم المحوري 0.7085 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لكنه يحتاج للحصول على إغلاق يومي دون الدعم المذكور لتأكيد استمرار الموجة الهابطة نحو 0.7000.

لذلك، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أعلاه أو اختراق المقاومة 0.7165.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي