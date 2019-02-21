شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول حاجز 67.00، وطالما أن السعر فوق 65.60، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، متأثراً بنموذج العلم الصاعد المكتمل مسبقاً، بانتظار تخطي مستوى 68.00 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 72.65 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد