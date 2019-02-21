شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط صعوبة في تخطي مستوى 57.46 ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 56.25، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 65.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.25 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد