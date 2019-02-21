شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 16.00 ويستقر دونه الآن، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، ونتوقع اختبار مستوى 15.62 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 16.00 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم