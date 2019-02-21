شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1336.20 ويستقر دونه الآن، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة بقية اليوم، لتستهدف مستويات 1330.00 ثم 1318.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1336.20 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 1350.00 ثم 1365.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1330.00 والمقاومة 1350.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم