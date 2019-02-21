شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده يوم أمس، في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3226، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2962 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد