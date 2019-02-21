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تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده يوم أمس، في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3226، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2962 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3150

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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