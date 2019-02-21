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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار محصوراً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.1310 والمقاومة 1.1380، ولا زلنا بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1260 والمقاومة 1.1440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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