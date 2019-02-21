شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع تحت ضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوياتها خلال 2019 والأعلى خلال ثلاثة أشهر ، تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول ، بالإضافة إلى تجدد القلق تجاه الاقتصاد الأوروبي بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات.

بحلول الساعة 09:55جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.24$،وسجل أعلى مستوي 57.47$ ،وأدنى مستوي 56.95 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 66.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.12$ ،وسجل أعلى مستوي 67.26$ ،وأدنى مستوي 66.71$.

حقق الخام الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 57.58$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.1% ،وسجلت مستوى 67.36$ للبرميل الأعلى منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

دعم تلك المكاسب آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، يحسن من التوقعات الاقتصادية العالمية.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 15 شباط/فبراير ، فى رابع زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

فى أوروبا أظهرت بيانات حكومية استمرار انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا خلال شباط/فبراير للشهر الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ أواخر 2012 ، وفى كامل أوروبا انكمش القطاع أيضا خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2013.

عززت تلك البيانات من مؤشرات التراجع الحاد فى النمو الاقتصادي فى أوروبا ، الأمر الذي يؤثر سلبا على توقعات الطلب فى رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم.