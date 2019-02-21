شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع مع صعوبة اختراق حاجز 4,000$ بحاجة لمزيد من الزخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس للمرة الأولى فى سبعة أيام ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع صعوبة اختراق حاجز 4,000$ حتى الآن ، حيث تحتاج أكبر عملة رقمية فى العالم لمزيد من الزخم الإيجابي حتى ترتفع لمستويات جديدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,910$ بانخفاض قدره 26$ بحوالي 0.7%،حيث سعر الافتتاح عند 3,936$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,989$ ، وأدنى سعر عند 3,882$.

حقق البتكوين يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تموز/يوليو 2018 ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 4,000$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأقل من 2 مليار$ إلى إجمالي 133 مليار$ ، وسجلت يوم الثلاثاء مستوي 136مليار$ ، الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

مع توالي بعض الأخبار والتطورات الإيجابية حول صناعة التشفير ،ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 25مليار$ خلال أخر الثلاثة أسابيع الأخيرة من 111مليار$ إلي إلى 136مليار$.

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صبت معظم الأخبار الواردة مؤخرا فى صالح تعزيز القواعد الأساسية فى سوق التشفير ، وأن يكون السوق أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، بالإضافة إلى التقدم المستمر فى تبني بعض عملات التشفير فى نظام المدفوعات والتحويلات العالمية.

وأكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" بحاجة حاليا إلى مزيد من الزخم الإيجابي ، حتى تتمكن من اختراق حاجز 4,000$ ، والارتفاع لمستويات أعلى جديدة.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم الثلاثاء إنها ستبدأ قريبا فترة العد التنازلي للموافقة أو رفض إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " فان إيك و سوليد إكس".

وحسب القوانين التنظيمية على الهيئة اتخاذ قرارها بشأن صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF فى غضون 90 يوما من تاريخ نشر الإشعار فى 20 شباط/فبراير.

من ناحية أخري ، يعتقد المستثمر الملياردير "تيم دريبر" ، أن العملات المشفرة والعملات الورقية ستنقلب أدوارها فى غضون خمس سنوات ، حيث يعتقد إن العملات المشفرة سوف تستخدم فى المعاملات اليومية المعتادة.

وقال "ايلون مسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن التشفير هو وسيلة أفضل بكثير من نقل القيمة عن طريق العملات النقدية ،وأشاد كثيرا ببنية العملة الرقمية"البتكوين" واصفا إياها بالبراعة ،ورغم من ذلك يعتقد ايلون إنه لا ينبغي لشركته دخول صناعة التشفير والتركيز على تسريع التقدم فى الطاقة المستدامة.