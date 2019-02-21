شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات فى أوروبا ينمو بأفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 52.3 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 51.4 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 51.2 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي.

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الخدمات فى أوروبا ينمو بأفضل من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.