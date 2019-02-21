شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي ينكمش للمرة الأولى منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 49.2 نقطة ،مسجلا انكماشا للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2013،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 50.3 نقطة , أسوأ من القراءة السابقة 50.5 نقطة ، هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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