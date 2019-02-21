شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني يهبط لأدنى مستوى منذ عام 2012 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 47.6 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ كانون الأول/ديسمبر2012 ،فى ثاني ركود شهري على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 49.7 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 49.7 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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