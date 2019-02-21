شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر رغم صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل
ظل الذهب اليوم الخميس دون ذروة عشرة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات رفع الفائدة هذا العام.
يراقب المستثمرون أيضا محادثات إنهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وفي الساعة 0529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1339.88 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 ابريل نيسان.
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1342.8 دولار للأوقية.
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