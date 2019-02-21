شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى سعر الدولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد أن أنعش محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات زيادة محتملة لأسعار الفائدة هذا العام في حين تراجع الدولار الاسترالي بفعل توقعات لتيسير السياسة النقدية وحظر صيني على الفحم الاسترالي.

وارتفعت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين وقلصت خسائرها مقابل اليورو مساء أمس الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي في محضر أحدث اجتماعاته في يناير كانون الثاني إن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكيين مازالا يتمتعان بالقوة مما حفز بعض التوقعات لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.17 بالمئة إلى 96.614، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين 96.286 الذي سجله يوم الأربعاء.