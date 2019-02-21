1.5 مليار في حسابات 59 ألف مستفيد من القرض المدعوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق التنمية العقارية 1.5 مليار ريال في حسابات أكثر من 59 ألف مواطن استفادوا من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية يناير الماضي، منهم 9 آلاف مستفيد من دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي في بيان أمس أن المبلغ جرى إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين البالغ عددهم 59223 حتى نهاية يناير الماضي، وجرى إيداع نحو 359 مليون ريال في حسابات المستفيدين من دعم القرض الأساسي 500 ألف ريال، إضافة إلى 1.166 مليار ريال لدعم القرض الحسن المخصص لمبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، حيث أودعت في حسابات 9,351 عسكريا، استفادوا من هذه المبادرة.

وأكد أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري بحسب العقود الموقعة معهم، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أن ما تحقق جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزا لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

وأشار إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات والدعم اللازم، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يجري إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث جرى تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199088 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة عن استفساراتهم.

عدد المستفيدين

1.525 مليار ريال إجمالي الإيداعات

59223 مواطنا إجمالي المستفيدين

مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة

1.166 مليار ريال الإيداعات

9,351عسكريا عدد المستفيدين