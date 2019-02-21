الهند شريك في المشاريع ونقل التكنولوجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية والهند توسعا مستمرا في ظل تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين وعلى مستوى عال، وإضافة لكونها شريكا مهما للاستثمارات والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، تعد الهند إلى جانب المملكة ركيزة أساسية في سوق الطاقة.

وتأتي السعودية ضمن قائمة أعلى الدول المصدرة للهند، والتي تضم: الصين بقيمة 68.8 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 22.8 مليار دولار، والإمارات بقيمة 22.1 مليار دولار، وسويسرا بقيمة 20.9 مليار دولار، والسعودية بقيمة 19.4 مليار دولار، وذلك بحسب موقع OEC الأمريكي المعني بتقديم الإحصائيات التجارية لعام 2017.

وتبلغ قيمة إجمالي واردات الهند عالميا 418 مليار دولار، مما يجعلها ثامن أكبر مستورد في العالم. وتمثل واردات النفط الخام 17.9% من إجمالي الواردات إلى الهند، تليها واردات الذهب، والتي تمثل 9.3 %.

ويصل إجمالي صادرات الهند إلى 292 مليار دولار، مما يجعلها إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم، وأكثر صادرات الهند هي، البترول المكرر الذي يمثل 10.3% من إجمالي صادرات الهند ، يليه الألماس والذي يمثل 9.1%.

أبرز صادرات المملكة إلى الهند (بحسب OEC):

- منتجات نباتية (خضراوات) 1.14 مليار دولار

- منتجات كيميائية 737 مليون دولار

- منسوجات 603 ملايين دولار

- معادن 556 مليون دولار

- منتجات معدنية 505 ملايين دولار

- أجهزة 459 مليون دولار

- وسائل النقل 289 مليون دولار

- منتجات حيوانية 181 مليون دولار

- بلاستيك ومطاط 116 مليون دولار

- منتجات غذائية 160 مليون دولار

أبرز واردات المملكة من الهند (بحسب OEC):

- منتجات معدنية 15.5 مليار دولار

- منتجات كيميائية 2.35 مليار دولار

- البلاستيك والمطاط 935 مليون دولار

- معادن 489 مليون دولار

- منتجات أو صناعات ورقية 45.6 مليون دولار

- جلود الحيوانات 42.9 مليون دولار

- منتجات ثنائية حيوانية ونباتية 18.7 مليون دولار

- الأنسجة 17.5 مليون دولار

-الحجر والزجاج 17.8 مليون دولار

- منتجات نباتية (خضراوات) 3.11 ملايين دولار

- أجهزة 7.56 ملايين دولار

حركة الصادرات والواردات بين السعودية والهند

(بحسب الهيئة العامة للإحصاء، الأرقام بالمليون ريال)

السنة الصادرات الواردات الميزان التجاري التبادل التجاري

2000 12823.00 3132.00 15955.00 9691.00

2001 12336.00 2811.00 15147.00 9525.00

2002 14742.00 3307.00 18049.00 11435.00

2003 20804.00 4589.00 25393.00 16215.00

2004 27625.00 5622.00 33247.00 22003.00

2005 40237.00 6884.00 47121.00 33353.00

2006 48520.00 9864.00 58384.00 38656.00

2007 64120.00 11529.00 75649.00 52591.00

2008 85295.00 18012.00 103307.00 67283.00

2009 52951.00 13095.00 66046.00 39856.00

2010 71891.00 15116.00 87007.00 56775.00

2011 103272.00 16191.00 119463.00 87081.00

2012 120841.00 19581.00 140422.00 101260.00

2013 129444.00 21822.00 151266.00 107622.00

2014 113828.00 23509.00 137337.00 90319.00

2015 72052.00 22532.00 94584.00 49520.00