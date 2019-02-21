شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع لليوم الرابع بفعل آمال التجارة الأمريكية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكس المؤشر نيكى اليابانى اتجاهه ليغلق مرتفعا بفضل التفاؤل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، وهو ما رفع أسهم الشركات المنكشفة انكشافا كبيرا على الصين مثل ياسكاوا إلكتريك وفانوك. نشرت رويترز أن كبار المسئولين الأمريكيين والصينيين يعكفون هذا الأسبوع على صياغة ست اتفاقات واسعة النطاق تستهدف تسوية معظم القضايا العالقة فى حربهما التجارية المستعرة منذ سبعة أشهر. وأغلق نيكى مرتفعا 0.2% عند 21464.23 نقطة، بعد أن ظل المؤشر القياسى منخفضا معظم فترات اليوم. وبهذا يصعد المؤشر لليوم الرابع على التوالى. وصعدت أسهم ياسكاوا 2.2% وزاد سهم فانوك قليلا بعد انخفاضه فى المعاملات الصباحية. واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1613.50 نقطة.

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