شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد بعد محضر المركزى الأمريكى والأسترالى يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار، اليوم الخميس، بعد أن أنعش محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) توقعات زيادة محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، فى حين تراجع الدولار الأسترالى بفعل توقعات لتيسير السياسة النقدية وحظر صينى على الفحم الأسترالى.

وارتفعت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين وقلصت خسائرها مقابل اليورو مساء أمس الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطى فى محضر أحدث اجتماعاته فى يناير إن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكيين مازالا يتمتعان بالقوة، ما حفز بعض التوقعات لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة 0.17% إلى 96.614، مبتعدا عن أدنى مستوى فى أسبوعين 96.286 الذى سجله يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار قليلا مقابل الين إلى 110.735 ين بعد أن ارتفع 0.25% الليلة الماضية.

ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر عند 1.1331 دولار بعد أن ابتعد عن أعلى مستوى في أسبوعين 1.1371 دولار الذى بلغه الأربعاء.

وكان الدولار الأسترالى من العملات التى سجلت تحركات كبيرة فى آسيا، إذ انخفض فى أحدث التعاملات 0.95% إلى 0.7095 دولار أمريكى فى جلسة متقلبة.

وهبط الجنيه الأسترلينى 0.15% إلى 1.3031 دولار مواصلا الابتعاد عن أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 1.3109 دولار، الذى لامسه فى اليوم السابق.

وارتفع اليوان الصينى لفترة وجيزة لكن دون المستوى المهم 6.7 يوان للدولار، ليسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع بعد أن قالت رويترز إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين قد يتوصلون إلى الخطوط العريضة لاتفاق ينهى الحرب التجارية بين البلدين.

وفى السوق الفورية فتح اليوان فى التعاملات داخل الصين عند 6.7200 يوان للدولار، وقفز إلى 6.6920 يوان خلال الجلسة وهو أقوى مستوى منذ 31 يناير.