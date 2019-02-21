شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في استراليا عند الأدنى لها منذ منتصف 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة عند نسبة 5.0% والتي تعد الأدنى لها منذ منتصف عام 2011 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى نحو 39.1 ألف مقابل نحو 16.9 ألف في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند نحو 15.2 ألف.

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