الان تتابع بالشراكة مع «منشآت»: إفتتاح ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي” الذي تنظمه أمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والمقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة خلال الفترة من ١٥ – ١٨ / ٦ / ١٤٤٠.

وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد ومسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال بالمنطقة.

حيث بدأ سموه جولته فور وصولة على معارض الجهات المشاركة والتي تجاوزت 80 جهة حكومية وخاصة واطلع على دور كل جهة مشاركة في دعم توطين الوظائف وتمكين الشباب السعودي والأدوار التي تعمل على إيجادها في سبيل خلق الفرص والمجالات التي تفاح آفاق المشاركة والتفاعل للشباب والشابات والدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد والذي بين لسموه على أن الهدف من خلال إقامة هذه الملتقيات هو الأخذ بيد الشباب والمستثمرين نحو النجاح وتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ.

مشيراً لسموه عن مبادرات الهيئة عبر الاستثمار الجريء من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة مع الشركات الناشئة وبرنامج الاستثمار في الصناديق ، والتي تهدف إلى تحفيز المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تخطي عقبات الدخول إلى سوق العمل والمشاركة في تحمل تبعات المخاطر المحتملة سعياً إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

بعد ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى قاعة رحلة التوظيف وشاهد من خلالها رحلة ريادة الأعمال وما تحتويه من تطبيقات عملية ومباشرة تعمل على شرح وبسط فرص الدخول إلى مجالات العمل وإدراك منطلبات وفرص النجاح في الاستثمار والعمل.

عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم للحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي , بعد ذلك تليت آيات من الذكر الحكيم.

ثم قدم عرضاً مرئياً بعنوان “منجز ومنجِز” تناول الجهود المقدمة من الحكومة الرشيدة في دعم الاستثمار وسبل تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والمجالات التي عززت قيمتها الجهات الحكومية ، ووضعتها تحت إدارة الشباب.

وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود متواصلة تضاف إلى سيرة التوطين والسعودة.

مؤكداً على أن سمو الأمير فيصل بن مشعل تجاوز كل التوقعات في التوطين بالمنطقة وهو عراب التوطين لما قدمه من إنجازات متتالية بمنطقة القصيم عبر توطين المولات والمحال التجارية وبعض منافذ البيع وساهم في نجاحها المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص .

مؤكداً على أن ملتقى فرصتي يسعى من خلاله إلى تحقيق العديد من الأرقام والمؤشرات لخدمة الشباب والفتيات من خلال الدعم المقدم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وبمشاركة القطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تلك الشراكات المقامة في ملتقى فرصتي من مجالات وفرص وظيفية وعملية ستساهم ـ بإذن الله ـ في استقطاب الشباب والفتيات وتدريبهم ومنحهم الخبرة الكافية للدخول في غمار الاستثمار والعمل.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عبر تصريح صحفي عن فخره واعتزازه بما وجده في ملتقى فرصتي من مشاركة فعالة وأعمال تساهم في تمكين الشباب من فرص العمل والذي يعد دليلاً قاطعاً ـ ولله الحمد ـ على النجاح في خدمة أبناء المنطقة.

مشيراً إلى أن ما أقيم العام الماضي عبر “ملتقى بيبان” والمقدم من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنتج ـ ولله الحمد ـ أكثر من 15 ألف فرصة عمل وتمكين للشباب والفتيات بالمنطقة.

مشيداً سموه على ما يجده من تعاون وتنسيق تام بين الجهات المعنية في تمكين الشباب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة “منشأت” وبنك التنمية الاجتماعية وغيرها.

لافتاً الانتباه إلى أن ماكنا ننادي به من وجود جهات معنية تهتم بتمكين الشباب بعمل موحد أصبحنا نراه في مثل هذه الملتقيات والتي عكست تنسيقاً عالياً لخدمة الشباب والفتيات وتمكينهم من الوصول إلى مواقع العمل.

مؤكداً على أن هذا النجاحات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على مواصلة العمل لخلق فرص عمل للشباب والفتيات من خلال القطاع الخاص.

وقدم الأمير فيصل بن مشعل شكره وتقديره لكافة القطاعات المشاركة في ملتقى فرصتي لتمكين الشباب بالمنطقة , مبيناً على أن الجميع شاهد قطاعات وجهات متعددة أدت دورها على أكمل وجه وجهات لازالت تؤدي دورها لتهيئة وإيجاد البنية الأساسية لتمكين الشباب من الوظائف.

مشيراً إلى أن هذه الملتقيات تفتح العديد من الفرص لتهيئة الشاب ومنحهم الخبرة الكافية والوعي التام للإقدام على إقامة المشاريع التجارية ودعمها وإرشادهم الإرشاد الصحيح بما يعود علي مستقبلهم بالخير عبر إقامة المنشآت المجدية للسوق والتي أثبتتها هذه الملتقيات المباركة وساهمت في إعانة الشباب ومساعدهم لخوض غمار الأعمال بخطى ثابته.

مؤكداً على أن كافة القطاعات المشاركة في ملتقى فرصتي جمعها حب الوطن والتفاني لخدمة الشباب والفتيات وإيجاد فرص عمل وظيفية لهم وسنعمل ليل نهار لمواصلة خلق تلك الفرص وتمكينهم وإيجاد أرضية مهنية لخدمتهم.

منوهاً بما تقدمه كافة القطاعات من عمل جبار لإنتاج مثل هذه الأعمال المباركة سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.