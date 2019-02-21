شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا مرة أخرى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5.16 درهم، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، في ظل ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، حيث انهى السهم الجلسة عند اعلى مستوى له خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 5.30 درهم. شرط عدم اختراق السهم لمستوى 5.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.12 وبين مستوى المقاومة هو 2.20درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد