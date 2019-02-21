شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) يشهد ارتفاع كبير في كميات التداول -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.146 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 0.138 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعكس تنامي القوى الشرائية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.17 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.138 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.14 وبين مستوى المقاومة هو 0.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد