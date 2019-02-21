شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للايتكوين أعلى حاجز 50$ ضمن عمليات محدودة لمكاسب مطلع الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.6$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب اتساع المكاسب التي تشهدها العملات الرقمية منذ مطلع العام الجاري ضمن عمليات تصحيحية عقب خسائرها الموسعة التي تكبدتها خلال العام الماضي 2018.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.05% إلى مستويات 52.01$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 52.614$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 51.354$، بينما حققت الأعلى لها عند 52.617$.

هذا ولا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب بقرابة السبعة عشرة بالمائة هذا الأسبوع وبقرابة الثلاثة وستون بالمائة خلال الشهر الجاري مدعومة بمكاسب أولى أسابيع هذا الشهر والتي فاقت الأربعين بالمائة حينما أظهرت أفضل أداء أسبوعي في عام عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي نفس السياق، تعد اللايتكوين بصدد مكاسبها الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع مع استأنفها الأسبوع الجاري لمسيرات المكاسب التي توقفت الأسبوع الماضي ضمن عمليات تصحيحية، كما تعد بصدد ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي وذلك في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها آنذاك لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

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بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية.