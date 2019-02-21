شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة السادسة والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس تقلص الفائض في مخزونات النفط الأمريكي إلى 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع 15 شباط/فبراير الجاري مقابل 3.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، وذلك بالتزامن مع فعليات المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً في واشنطون.

وفي تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.33% لتتداول عند مستويات 57.43$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.24$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 نيسان/أبريل 0.19% لتتداول عند 67.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.15$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.47 مقارنة بالافتتاحية عند 96.49.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 228 ألف طلب مقابل 239 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر شباط/فبراير، وسط التوقعات باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.2 في كانون الثاني/يناير، واستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 54.9 مقابل 54.8 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 5.01 مليون واحدة مقابل تراجع 6.4% عند 4.99 مليون واحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

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وفي نفس السياق، تطرقت بعض التقرير لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي يقود المفاوضات التجارية الجارية حالياً في واشنطون مع الوفد الصيني الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، سيمثل أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع جول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من شباط/فبراير أي قبل ساعات من الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار النفط اختبرت بالأمس الأعلى لها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط استمرار استفادة أسعار النفط من التقدم الأخير في المحادثات التجارية بين أكبر مستهلكين للنفط عالمياً وأكبر دولتين صناعيتان في العالم، الأمر الذي طغى على ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط الزيتي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم الثلاثاء الماضي أفادت وكالة الإنباء الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن كل من الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق والتعاون للحفاظ على توازن أسواق النفط، ونود الإشارة لكون روسيا ثاني أكبر منتج عالمياً للنفط وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط عالمياً.

ويذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب يوم الخميس الماضي عن كون الأزمة السياسة في فنزويلا قد تؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية، إلا أنه أفاد أنه لا توجد أي مقترحات جديدة لتعديل اتفاق منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

كما نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك بأن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بين 80 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة بما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك يعد المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعاً لالتزامها بخفض إنتاجها النفط وفقاً لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تم إقراره من قبل منظمة أوبك وحلفها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في اجتماع المنظمة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

بخلاف ذلك فقد كشفت منظمة أوبك الأسبوع الماضي عن تقريرها الشهري الذي أفادت من خلاله أنها ترى انخفاض الطلب لديها من النفط بواقع 240 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2019، وأنها تتوقع أن ينخفض الطلب لديها بواقع 797 ألف برميل يومياً إلى 30.8 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك لتوقعاتها بزيادة المروض النفطي من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة خلال العام الماضي والجاري.

وفي نفس السياق، تتوقع منظمة أوبك أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير، مع العلم أن السعودية كانت تستهدف إنتاج 10.3 مليون برميل يومياً مع دخول اتفاق أوبك لخفض الإنتاج في مطلع هذا العام حيز التنفيذ، وفي المقابل، أعربت وكالة الطاقة الدولية أيضا الأسبوع الماضي أنه من المبكر الجزم بأنه هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي للنفط.

ونوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الأسبوع الماضي أن بلاده ستقوم بخفض إنتاجها النفطي إلى 9.8 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس المقبل، مع تأكيده على التزام المملكة العربية السعودية باتفاق خفض الإنتاج العالم للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة، وسط أفادته بأن بلاده سوف تقوم بخفض صادراتها النفطية إلى 6.9 مليون برميل يومياً الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 857 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 15 شباط/فبراير الجاري، موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من حقول الرئيسية التي تنتج النفط الصخري خلال الشهر المقبل بواقع 84 ألف برميل يومياً عن الشهر الجاري إلى مستوى قياسي جديد عند 8,398 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.