شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم امتياز"اتصالات" و"دو" تتراجع 5% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الرسوم الحكومية التي تدفعها شركتا مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال العام الماضي بنسبة 5.1% إلى نحو 7.66 مليار درهم، مقارنة بـ 8.07 مليار درهم خلال عام 2017.

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته "اتصالات" بلغت 5.58 مليار درهم في العام الماضي بتراجع سنوي 7.5%، فيما سددت "دو" نحو 2.08 مليار درهم بزيادة 2% مقارنة بعام 2017، وفقا لصحيفة الخليج.

وكانت الأرباح الصافية السنوية للشركتين بلغت نحو 10.35 مليار درهم موزعة بواقع 8.6 مليار لـ"اتصالات" و1.75 مليون درهم ل"دو".