شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الإمارات دبي الوطني" توافق على توزيع 40 فلساً للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني أمس الأربعاء على مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، بإجمالي 2.2 مليار درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقال البنك، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن الجمعية وافقت على مقترح أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك.

كما تم تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.5 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها درهم واحد مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة.

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يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.