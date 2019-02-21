شكرا لقرائتكم خبر عن إدراجان للحكومة الإندونيسية بملياري دولار في "ناسداك دبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة ناسداك دبي عن استقبال إدراجين لصكوك خضراء من جانب الحكومة الإندونيسية، بقيمة تبلغ ملياري دولار أمريكي.

وأشارت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإدراج الأول بقيمة 1.25 مليار دولار والآخر بقيمة 750 مليون دولار، ومن المقرر تخصيص رأس المال المجموع من خلال الصكوك لمشروعات عدة تتضمن مبادرات التنمية المستدامة.

ولفتت بأن الإدراجين يؤكدان على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولتي الإمارات وإندونيسيا، وهي الدولة الإسلامية الأكبر من حيث عدد السكان، فضلاً عن نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

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وتُعد الحكومة الإندونيسية من أكبر جهات إصدار الصكوك في "ناسداك دبي" من حيث القيمة وعدد الصكوك المدرجة، حيث تبلغ قيمة الأوراق المالية المدرجة في البورصة من جانب الحكومة الإندونيسية حالياً 16.5 مليار دولار من 12 إصداراً.

وكانت الجهات الاستثمارية التي قامت بترتيب أحدث عمليات إدراج الصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية هي"دويتشه بنك"وبنك دبي الإسلامي و"إتش إس بي سي"و"مانديري سكيورتيز"و"ماي بنك".

فيما كان المستشارون القانونيون لجهة الإصدار لهذه المعاملة "كليفورد تشانس" و"إيه زد بي" للاستشارات القانونية، في حين كان المستشارون القانونيون لجهات الترتيب والوساطة "وايت آند كيس" و"أسيجاف حمزة آند بارتنرز".

ويشار إلى أن بورصة ناسداك دبي استقبلت الشهر الماضي إدراج صكوك من بنك دبي الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي بقيمة 750 مليون دولار.