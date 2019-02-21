شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تجري محادثات للاستثمار في ريلاينس إندستيريز الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة مصدرة للنفط بالعالم عن إجراء محادثات حول استثمارات محتملة بمشروعات هندية تشمل شركات من بينها ريلاينس إندستيريز، التي تدير أكبر مجمع لتكرير الخام في العالم.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": "ندرس استثمارات إضافية في الهند، ولهذا نحن نُجري مباحثات مع شركات أخرى أيضا، من بينها ريلاينس."، بحسب وكالة رويترز.

وريلاينس إندستريز، التي يسيطر عليها موكيش امباني أغنى رجل في آسيا، هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند وتدير مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا بغرب الهند.وتخطط لزيادة إنتاجها لمليوني برميل يوميا بحلول 2030.

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وتوقع "الناصر" في تصريحات سابقة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند التي أنتهت مساء أمس الأربعاء، "أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040".

وفي العام الماضي، تحالفت أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"مع شركات تكرير هندية تديرها الدولة في خطة لبناء مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا، ومشروع للبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا.

وتحرص السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، على المزيد من التوسع في قطاعي التكرير والبتروكيماويات. كما يشار إلى أن الهند هى ثالث أكبر مستهلك للنفط بالعالم حاليا، ويبلغ حجم الطلب 4.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.