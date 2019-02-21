شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية: لا نقبل العملات الرقمية بمبيعاتنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، قبولها للعملات الرقمية في مبيعاتها العقارية، موضحةً أنها تقبل الدفعات من العملات الصادرة من الحكومة وبشكل أساسي بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

وكانت تقارير وحسابات غير رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، أمس، إشاعة تدعي قبول إعمار عملات البتكوين والإيثريوم الرقمية في إتمام صفقات بيع العقارات للمستثمرين، بحسب صحيفة البيان.



الجدير بالذكر أن سهم إعمار العقارية ارتفع بنحو 14% في الجلسات الخمسة الأخيرة، وتحديدأ بعد أن أعلن عن أرباح صافية فاقت التوقعات وبواقع 6.1 مليارات درهم عن عام 2018.